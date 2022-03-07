Навка назвала позором решение отстранить российских паралимпийцев от Игр в Пекине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поддержала вернувшихся домой российских паралимпийцев.

«Нашим великим, легендарным и сильнейшим не дали показать себя, отняли шанс и славу, просто потому что некоторые организации забыли, что «спорт вне политики»! Мне безумно жаль наших спортсменов с человеческой точки зрения, потому что это нечестно, некрасиво и неспортивно! А с точки зрения спортсмена я верю, что наши смогут все! Преодолеют, найдут стимул и вдохновение и еще не раз докажут миру, что они великие спортивные звезды! Которыми они и являются на самом деле. Ребята, держитесь, вся страна с вами», – написала спортсменка в своем инстаграме.

Напомним, 6 марта паралимпийская сборная России вернулась домой из Пекина, так и не стартовав в Паралимпиаде.

Изначально Международный паралимпийский комитет допустил россиян до соревнований в качестве нейтральных спортсменов, однако буквально на следующий день поменял свое решение, которое также коснулось и Белоруссии.