Старт паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» запланирован на 16 марта

Стала известна примерная дата проведения паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт».

Напомним, что 6 марта паралимпийская сборная России вернулась домой из Пекина, так и не стартовав в Паралимпиаде.

Изначально Международный паралимпийский комитет допустил россиян до соревнований в качестве нейтральных спортсменов, однако на следующий день поменял свое решение, которое также коснулось и атлетов из Белоруссии.

«Игры «Мы вместе. Спорт» планируется провести в Ханты-Мансийске с 16 по 21 марта», - цитирует ТАСС директора департамента физической культуры и спорта Югры Сергея Артамонова.​​​​​​​

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в Ханты-Мансийске зафиксируют спортивные результаты, отметят рекорды и вручат победителям и призерам медали.