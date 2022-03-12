Глава Международного паралимпийского комитета сожалеет о недопуске россиян до Игр в Пекине

Президент Международного паралимпийского комитета Эндою Парсонс заявил, что сожалеет об отстранении российских спортсменов от Паралимпийских игр в Пекине.

«Никто не может быть доволен таким исходом. Недопуск к соревнованиям по любой причине - это негативный итог. Однако члены паралимпийского движения просили нас принять меры. Нам было необходимо изменить решение. Нам не нравится, когда политика вмешивается в спорт, но всему есть предел, и нам необходимо прислушиваться к своим членам. Мы не хотим, чтобы правительства влияли на наши решения, но отделить спорт от остального мира в связи с происходящим было невозможно. Вероятно, в присутствие российских и белорусских спортсменов результаты были бы другими, однако с точки зрения атмосферы это решение было правильным. Ситуация становилась нестабильной», - приводит слова Парсонса Reuters.

Напомним, изначально МПК допустил сборные России и Белоруссии до соревнований в качестве нейтральных спортсменов, однако спустя сутки неожиданно изменил свое решение. При этом атлеты уже находились в китайской столице и готовились к стартам, им пришлось вернуться обратно на родину.

Паралимпиада завершится 14 марта.