Паралимпийцы из Белоруссии почувствовали незащищенность после отстранения от Игр-2022

Трехкратная паралимпийская чемпионка белорусская лыжница Светлана Сахоненко рассказала, когда ее партнеры по сборной узнали об отстранении от Паралимпиады в Пекине.

«Узнали о недопуске на Игры в Пекине прямо во время тренировки. Это был нереальный шок, непонимание и в то же время беззащитность. Мы все растерянно друг на друга смотрели, не могли осознать», - приводит слова Сахоненко RT, ссылаясь на «РИА Новости».

Добавим, что сначала белорусских и российских спортсменов допустили до соревнований в нейтральном статусе, но после отказов конкурентов выступать вместе с представителями данных стран Международный паралимпийский комитет принял решение об исключении России и Белоруссии.