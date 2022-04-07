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Михаил Мишустин: Было очень грустно смотреть, как российских паралимпийцев не допустили на Игры

Сборная России была вынуждена пропустить главный старт четырехлетия
07 апреля 2022 15:53

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказался об отстранении паралимпийских сборных России и Белоруссии от Игр-2022 в Пекине.

«Было очень грустно, печально смотреть, как наших паралимпийцев не допустили на Игры. Позор просто. Но мы смогли быстро в Ханты-Мансийке организовать соответствующие (альтернативные) соревнования», - приводит слова Мишустина «Матч ТВ».

Напомним, изначально МПК допустил сборные России и Белоруссии до соревнований в качестве нейтральных спортсменов, однако спустя сутки неожиданно изменил свое решение. При этом атлеты уже находились в китайской столице и готовились к стартам, им пришлось вернуться обратно на родину.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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