Российским паралимпийцам вручили государственные награды

Вице-премьер России по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко, а также помощник президента страны Игорь Левитин наградили российских паралимпийцев государственными наградами, сообщает ТАСС.
По данным источника, всем спортсменам вручили благодарность президента России.
Напомним, что российских и белорусских спортсменов перед началом Паралимпиады-2022 отстранили от участия в спортивном событии, поэтому для них организовали турнир «Мы Вместе.Спорт», который прошел в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта. На нем соревновались также атлеты из Армении, Таджикистана и Казахстана.
источник: ТАСС