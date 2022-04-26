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Российским паралимпийцам вручили государственные награды

Сборные России и Белоруссии не были допущены до Паралимпиады в Пекине.
26 апреля 2022 14:07
автор: Максим Скороходов

Вице-премьер России по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко, а также помощник президента страны Игорь Левитин наградили российских паралимпийцев государственными наградами, сообщает ТАСС.

По данным источника, всем спортсменам вручили благодарность президента России.

Напомним, что российских и белорусских спортсменов перед началом Паралимпиады-2022 отстранили от участия в спортивном событии, поэтому для них организовали турнир «Мы Вместе.Спорт», который прошел в Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта. На нем соревновались также атлеты из Армении, Таджикистана и Казахстана.

источник: ТАСС
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