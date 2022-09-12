Стало известно, когда Международный паралимпийский комитет рассмотрит вопрос членства ПКР

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, когда Международный паралимпйиский комитет (МПК) рассмотрит вопрос восстановления членства ПКР в своем составе.

«МПК 16 ноября будет рассматривать вопрос обязательного условия соблюдения олимпийского перемирия как критерия членства в организации. Будет рассмотрено членство Паралимпийских комитетов России и Белоруссии в МПК. Также в конце года МПК будет принимать решение о полном восстановлении статуса ПКР. Прошло шесть лет, но до сих пор не представлено ни одного документа о виновности ПКР», - сказал Рожков на заседании коллегии Минспорта.

Напомним, российские паралимпийцы с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

В феврале 2020 года сборную России отстранили от участия в Паралимпийских играх в Пекине.