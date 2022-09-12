СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стало известно, когда Международный паралимпийский комитет рассмотрит вопрос членства ПКР

Россияне уже шесть лет вынуждены выступать в нейтральном статусе либо пропускать соревнования.
12 сентября 2022 13:29
автор: Александр Шульгин

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, когда Международный паралимпйиский комитет (МПК) рассмотрит вопрос восстановления членства ПКР в своем составе.

«МПК 16 ноября будет рассматривать вопрос обязательного условия соблюдения олимпийского перемирия как критерия членства в организации. Будет рассмотрено членство Паралимпийских комитетов России и Белоруссии в МПК. Также в конце года МПК будет принимать решение о полном восстановлении статуса ПКР. Прошло шесть лет, но до сих пор не представлено ни одного документа о виновности ПКР», - сказал Рожков на заседании коллегии Минспорта.

Напомним, российские паралимпийцы с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

В феврале 2020 года сборную России отстранили от участия в Паралимпийских играх в Пекине.

Это интересно:
Стало известно, когда Международный паралимпийский комитет рассмотрит вопрос членства ПКР
Россияне уже шесть лет вынуждены выступать в нейтральном статусе либо пропускать соревнования.
12.09.2022 13:29
Паралимпиада
автор: Александр Шульгин
Российским паралимпийцам вручили государственные награды
Сборные России и Белоруссии не были допущены до Паралимпиады в Пекине.
26.04.2022 14:07
Паралимпиада
автор: Максим Скороходов
Михаил Мишустин: Было очень грустно смотреть, как российских паралимпийцев не допустили на Игры
Сборная России была вынуждена пропустить главный старт четырехлетия
07.04.2022 15:53
Паралимпиада
Глава ПКР: Россия доказала, что спорт - это не средство политической борьбы
Ранее российские паралимпийцы были отстранены от Олимпиады-2022 в Пекине.
06.04.2022 11:38
Паралимпиада
Дмитрий Медведев назвал уродством отстранение российских паралимпийцев
Дмитрий Медведев назвал уродством отстранение российских паралимпийцев
По мнению бывшего президента, спортивные власти нарушили нормы морали.
26.03.2022 12:52
Паралимпиада
автор: Максим Скороходов
Рожков избран президентом Паралимпийского комитета России
Функционер исполнял обязанности главы ПКР с марта 2021 года.
25.03.2022 17:26
Паралимпиада
Дмитрий Чернышенко: Игры «Мы вместе. Спорт» – символ честной и справедливой борьбы
Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят с 17 по 20 марта по шести видам, включенным в программу зимней Паралимпиады.
18.03.2022 18:27
Паралимпиада
Олег Матыцин: Россия является самодостаточной спортивной державой
Церемония открытия Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходит в концертно-театральном комплексе «Югра-Классик».
18.03.2022 18:20
Паралимпиада
Путин назвал верхом цинизма отстранение россиян от Паралимпиады в Пекине
Сборная России была вынуждена пропустить главный старт четырехлетия
18.03.2022 17:53
Паралимпиада
Паралимпийские игры в Пекине объявили закрытыми
На соревнованиях было разыграно 78 комплектов наград в шести видах спорта
13.03.2022 17:30
Паралимпиада
«Печально, что кроме ЦСКА конкурентов у «Зенита» нет». Элвер Рахимич — об интригах РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне один из тренеров сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич высказался о Федоре Чалове, Хорхе Карраскале, Лиге чемпионов и Fan ID.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.09.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Коронация в Нью-Йорке! Как Карлос Алькарас стал чемпионом US Open и первой ракеткой мира
В финале последнего в этом году турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда из Норвегии – 3:1. Благодаря этой победе 19-летний Алькарас возглавил и рейтинг лучших теннисистов мира.
Непобедимый Карпин уже третий, а «Спартак» — снова середняк. Как «Ростов» отгрузил четыре мяча обескровленным красно-белым
В 9-м туре РПЛ дончане дома победили красно-белых (4:2), набрали 19 очков и поднялись на третье место.
Олимпийский чемпион Артур Далалоян — о медиафутболе, хоккее, «Динамо» и Париже-2024
Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян принял участие в организованном «Лигой Ставок» футбольном турнире блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказал «Плеймейкеру» о работе комментатором, планах выступить на следующих летних Играх и своих болельщицких предпочтениях.
Ферстапенн теперь еще и король Монцы! Итоги Гран-при Италии
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен на «Ред Булле» еще больше упрочил лидерство в нынешнем сезоне «Формулы-1», впервые в карьере выиграв гонку в Монце.
«Пока это не про меня, но кто знает…» Алина Загитова — о возможном бое с Ольгой Бузовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила организованный «Лигой Ставок» футбольный турнир блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказала «Плеймейкеру» о дне сегодняшнем и планах на будущее.
Нет света в конце туннеля! Как «Локомотив» подарил «Факелу» первую победу и продолжил путь в тупик
В Воронеже железнодорожники уступили в матче 9-го тура РПЛ - 0:2.
«Не хочу, чтобы эта сказка заканчивалась!» Звезда «Амкала» Гасилин — о Медиалиге, Головине и «Зените»
Нападающий команды блогеров «Амкал» Алексей Гасилин во время турнира «Liga Bloggers Cup» в Лужниках рассказал «Плеймейкеру» о дружбе с Александром Головиным и мечте сыграть с «Зенитом» в финале Кубка России.
«Красно-белые и против «Зенита» играли неплохо — на Дону должны побеждать!» Ловчев — о матче «Ростов» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» спрогнозировал развитие событий в одном из ключевых матчей 9-го тура РПЛ (11 сентября, 19:45).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика