Международный паралимпийский комитет не будет следовать рекомендациям МОК

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс рассказал, будет ли его организация следовать рекомендациям МОК по допуску российских спортсменов.

«Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение, однако данной вопрос может быть рассмотрен на Генеральной ассамблее МПК в третьем квартале 2023 года», - приводит Kyodo News слова функционера.

Добавим, что ранее МОК призвал допустить в нейтральном статусе при отсутствии проблем с допингом российских и белорусских спортсменов, которые не находятся на обеспечении у организаций, связанных с армией.