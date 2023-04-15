ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ПКР призвал ООН не допускать дискриминации российских спортсменов 

В организацию объеденных Наций было направлено письмо от руководства паралимпийского комитета России. 
ПКР призвал ООН не допускать дискриминации российских спортсменов 
15 апреля 2023 16:17
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ПКР

Представители паралимпийского комитета России написали письмо в ООН с прошением со стороны Международного паралимпийского комитета пресекать возможную дискриминацию паралимпийцев из России.

«ПКР просит ООН призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх» — сообщается в документе.

Напомним, что в ноябре прошлого года Международный паралимпийский комитет временно лишил членство России в спортивном союзе.

ПКР призвал ООН не допускать дискриминации российских спортсменов 
ПКР призвал ООН не допускать дискриминации российских спортсменов 
В организацию объеденных Наций было направлено письмо от руководства паралимпийского комитета России. 
15.04.2023 16:17
Паралимпиада
автор: Глеб Шевяков
Международный паралимпийский комитет не будет следовать рекомендациям МОК
Ждать ли российских спортсменов на Паралимпийских играх?
14.04.2023 13:08
Паралимпиада
автор: Максим Скороходов
Паралимпийский комитет России временно лишился членства в международной организации
Президент ПКР Павел Рожков принимает участие в заседании МПК в онлайн-режиме.
16.11.2022 22:30
Паралимпиада
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, когда Международный паралимпийский комитет рассмотрит вопрос членства ПКР
Россияне уже шесть лет вынуждены выступать в нейтральном статусе либо пропускать соревнования.
12.09.2022 13:29
Паралимпиада
автор: Александр Шульгин
Российским паралимпийцам вручили государственные награды
Сборные России и Белоруссии не были допущены до Паралимпиады в Пекине.
26.04.2022 14:07
Паралимпиада
автор: Максим Скороходов
Михаил Мишустин: Было очень грустно смотреть, как российских паралимпийцев не допустили на Игры
Сборная России была вынуждена пропустить главный старт четырехлетия
07.04.2022 15:53
Паралимпиада
Глава ПКР: Россия доказала, что спорт - это не средство политической борьбы
Ранее российские паралимпийцы были отстранены от Олимпиады-2022 в Пекине.
06.04.2022 11:38
Паралимпиада
Дмитрий Медведев назвал уродством отстранение российских паралимпийцев
Дмитрий Медведев назвал уродством отстранение российских паралимпийцев
По мнению бывшего президента, спортивные власти нарушили нормы морали.
26.03.2022 12:52
Паралимпиада
автор: Максим Скороходов
Рожков избран президентом Паралимпийского комитета России
Функционер исполнял обязанности главы ПКР с марта 2021 года.
25.03.2022 17:26
Паралимпиада
Дмитрий Чернышенко: Игры «Мы вместе. Спорт» – символ честной и справедливой борьбы
Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят с 17 по 20 марта по шести видам, включенным в программу зимней Паралимпиады.
18.03.2022 18:27
Паралимпиада
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика