ПКР призвал ООН не допускать дискриминации российских спортсменов 

Представители паралимпийского комитета России написали письмо в ООН с прошением со стороны Международного паралимпийского комитета пресекать возможную дискриминацию паралимпийцев из России.

«ПКР просит ООН призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх» — сообщается в документе.

Напомним, что в ноябре прошлого года Международный паралимпийский комитет временно лишил членство России в спортивном союзе.