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Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России

Однако это не гарантирует возвращение спортсменов к международным соревнованиям.
Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
12 мая 2023 13:46
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета принял решение отменить отстранение Паралимпийского комитета России, сообщает пресс-служба ПКР.

Решение о приостановлении членства ПКР в МПК было принято 16 ноября 2022 года в Берлине на Внеочередной Генеральной Ассамблее Международного паралимпийского комитета. В результате членские права ПКР были приостановлены в полном объеме, включая допуск российских пара атлетов к участию в соревнованиях МПК, в том числе, в Паралимпийских играх.

«Апелляционный трибунал МПК удовлетворил апелляцию ПКР и подтвердил, что решение Генеральной Ассамблеи МПК о приостановлении членства ПКР в МПК отменяется», – гласит заявление пресс-службы Паралимпийского комитета России.

Стоит отметить, что в решении Апелляционного трибунала МПК также указано, что он не обладает компетенцией для отмены решения Исполкома МПК о недопуске российских спортсменов к участию в мировых и региональных чемпионатах и соревнованиях по видам спорта, находящимся под управлением МПК (легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, хоккей-следж, танцы на колясках). Апелляционный трибунал не сделал каких-либо выводов о нарушении прав спортсменов, включая возможность их допуска к международным соревнованиям, в том числе к Паралимпийским играм.

источник: Международный паралимпийский комитет (IPC)
Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Апелляционный трибунал МПК отменил отстранение Паралимпийского комитета России
Однако это не гарантирует возвращение спортсменов к международным соревнованиям.
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