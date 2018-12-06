Владимир Лукин: Надеюсь, восстановление ПКР дело нескольких недель, а не лет

Паралимпиада 06 декабря 2018 17:22 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Напомним, членство было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин рассказал о возможном восстановлении организации Международном паралимпийском комитете (МПК).

"Мы готовимся к Паралимпиаде в Японии . Конечно, у нас нет полной ясности относительно того, в каком качестве мы туда поедем.

Но это дело (решение о восстановлении статуса ПКР в МПК), как я надеюсь, нескольких недель, а не лет. Мы исходим из того, что будем принимать полноформатное участие и активно к этому готовимся", – цитирует Лукина ТАСС.