Владимир Лукин: Надеюсь, восстановление ПКР дело нескольких недель, а не лет - Советский спорт
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    • Паралимпиада06 декабря 2018 17:22Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

    Владимир Лукин: Надеюсь, восстановление ПКР дело нескольких недель, а не лет

    Напомним, членство было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

    Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин рассказал о возможном восстановлении организации Международном паралимпийском комитете (МПК).

    "Мы готовимся к Паралимпиаде в Японии . Конечно, у нас нет полной ясности относительно того, в каком качестве мы туда поедем.

    Но это дело (решение о восстановлении статуса ПКР в МПК), как я надеюсь, нескольких недель, а не лет. Мы исходим из того, что будем принимать полноформатное участие и активно к этому готовимся", – цитирует Лукина ТАСС.

    #ПКР#IPC (МПК)#лукин владимир
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