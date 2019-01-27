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Паралимпиада27 января 2019 23:07Источник: «РИА Новости»

Решение по статусу Паралимпийского комитета России объявят 8 февраля

Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс подтвердил, что решение по статусу Паралимпийского комитета России (ПКР) будет оглашено 8 февраля.

- Только 8 февраля, только тогда, извините, - цитирует Парсонса РИА «Новости».

Напомним, что членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. 12 сентября прошлого года Международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России.

#IPC (МПК)#ПКР#парсонс эндрю
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