Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах

Паралимпиада 08 февраля 2019 12:19 Автор: Липкин Антон

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года.

Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом на пресс-конференции в Бонне заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Окончательное решение о восстановлении ПКР должно быть принято на заседании исполкома МПК, которое запланировано на 26-27 февраля. При этом Россия должна выполнить ряд «послевосстановительных» критериев, поэтому на данный момент ПКР восстановлен в правах условно.

Напомним, членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада главы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. После этого российские паралимпийцы были отстранены от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

В сентябре 2018 года МПК в очередной раз продлил отстранение ПКР в связи с невыполнением ряда критериев дорожной карты.

20 сентября 2018 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

К назначенному сроку WADA не смогло завершить работу из-за того, что оборудование экспертов не было сертифицировано российским законодательством. Однако 17 января WADA сообщило, что эксперты успешно получили данные из базы лаборатории, в связи с чем статус соответствия РУСАДА был сохранен.