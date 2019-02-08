Леонид Тягачев: Восстановление ПКР – это большой подарок для нас, большая победа - Советский спорт
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Паралимпиада08 февраля 2019 13:49Источник: «RT на русском»Автор: Липкин Антон

Леонид Тягачев: Восстановление ПКР – это большой подарок для нас, большая победа

МПК условно восстановил ПКР в правах.

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев высказался об условном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Была проведена большая работа, чтобы доказать: наши паралимпийцы работают правильно, WADA принимает решения только в пользу того, чтобы наказать российских паралимпийцев, – приводит «RT на русском» слова Тягачева. – В листе ожидания находились долгое время. Это большой подарок для нас, большая победа.

Как не высказать слова терпения и благодарности…Когда мы столько времени ждали, можно только радоваться, без всякого «но». Я очень рад тому, что наконец-то все проверили и все сделали».

Напомним, президент МПК Эндрю Парсонс на пресс-конференции в Бонне сообщил, что ПКР условно восстановлен в правах. Окончательное решение об этом будет принято 26-27 февраля на заседании исполкома МПК.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада главы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

#IPC (МПК)#ПКР#тягачев леонид
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