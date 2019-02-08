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Паралимпиада08 февраля 2019 14:29Источник: Информационное Агентство России ТАСС

Дмитрий Песков: Путин никогда не обделял паралимпийцев своим вниманием

МПК условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета условно восстановить членство Паралимпийского комитета России.

«Мы, безусловно, рады за наших паралимпийцев. Путин никогда не обделял их своим вниманием, выражал им всегда полную и безоговорочную поддержку, и всегда в нашей стране все восхищаются героизмом и мастерством наших паралимпийцев. Мы надеемся, что они и дальше будут радовать своих болельщиков в нашей стране и за рубежом.

За счет конструктивной и транспарентной работы нашим спортивным властям вместе с их коллегами удастся перевернуть эту станицу в отношениях с международными спортивными организациями», - цитирует Пескова ТАСС.

Пескова также спросили, готова ли России впоследствии признать выводы из доклада Ричарда Макларена о системе применения допинга в российском спорте.

«Я не буду ничего говорить про доклад», - сообщил пресс-секретарь.

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