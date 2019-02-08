Президент МПК: Российские паралимпийцы будут тестироваться чаще, чем любые другие атлеты в мире

Паралимпиада 08 февраля 2019 14:33 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что российские спортсмены будут тестироваться на допинг чаще, чем другие атлеты.

Напомним, сегодня, МПК объявил об условном восстановлении прав Паралимпийского комитета России. Это решение позволит россиянам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

«Российские спортсмены на протяжении 3,5 лет будут тестироваться чаще, чем любые другие атлеты в мире. Поэтому да, нам необходима компенсация. К 15 марта мы представим детальную информацию о том, о каких суммах идет речь. Но могу сказать точно - российские спортсмены будут проходить тестирование очень часто», - цитирует Парсонса ТАСС.

Напомним, членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада главы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

20 сентября прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), а в январе этого года, после получения экспертами WADA базы данных Московской антидопинговой лаборатории, подтвердил это решение.