Глава ПКР: Мы заинтересованы в чистоте наших спортсменов

Паралимпиада 08 февраля 2019 14:45 Источник: Информационное Агентство России ТАСС Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил об условном восстановлении прав Паралимпийского комитета России (ПКР).

Глава ПКР Владимир Лукин сообщил, что российские паралимпийцы готовы к особым условиям тестирования, прописанным в критериях МПК на время действия условного статуса члена российской организации.

«Да, внимания к нашим спортсменам будет больше, но мы приветствуем это, поскольку прежде всего мы заинтересованы в чистоте наших спортсменов. Мы абсолютно согласны с формулой, Российское антидопинговое агентство должно выполнять основные указания Всемирного антидопингового агентства - РУСАДА активно действует, нареканий его работе нет», - цитирует Лукина ТАСС.

Российские спортсмены будут допущены к участию в Играх 2020 и 2022 только при условии, что они будут чаще обычного проверяться на допинг.

«Все члены международной организации не только могут, но и обязаны участвовать в Паралимпийских играх. Поэтому, с правовой точки зрения, я абсолютно уверен в участии наших спортсменов в Играх.

И все-таки полное удовлетворение от принятого исполкомом МПК решения может быть только после нашего успешного выступления на Паралимпийских играх. С нашей стороны будет сделано все, чтобы участие наших спортсменов в летних и зимних Паралимпийских играх было достойным и полноценным. Насколько успешным, зависит от спортсменов, впрочем, в успехе я не сомневаюсь», - отметил Лукин.