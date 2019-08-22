Владимир Лукин: Если МПК доволен нашей работой, значит, мы все делаем эффективно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 августа 2019 14:59Паралимпиада

Владимир Лукин: Если МПК доволен нашей работой, значит, мы все делаем эффективно

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин прокомментировал заявление президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса о том, что сборная России выступит на Паралимпиаде-2020 без ограничений.

«Если МПК доволен нашей работой, значит, всё делаем эффективно. Потому что раньше нас только критиковали, а теперь хвалят. Конечно, мы продолжаем упорно работать над решением многочисленных вопросов, связанных с участием нашей сборной в Паралимпиаде в Токио, при этом не забывая и о команде, которая поедет в 2022 году в Пекин», — заявил Лукин RT.

Паралимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.

Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяца Мария Шарапова вышла во второй круг крупного турнира в Цинциннати. В ночь на вторник она нанесла поражение американке Элисон Риск. Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира Эшли Барти. 13.08.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Потапова не доиграла матч с Синяковой в Нью-Йорке Калинская нанесла поражение Томовой в квалификации US Open Анисимова пропустит US Open из-за смерти отца
Евгений Ловчев: Всех возмущают 50 тысяч за Сутормина. А про 8 млн за Новосельцева все забыли! Наш постоянный эксперт, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, не мог не высказаться по горячей теме. 21.08.2019 18:45 Футбол
«Локомотив» провалил старт Кубка ЛЖД. Вчистую проиграл рижанам Пока у команды Крэйга Мактавиша есть проблемы. 22.08.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван
«Спартак» против Португалии, «Брага» против России. История противостояний Пока в историческом противостоянии «Спартака» и Португалии в еврокубках полный паритет. Как и в дуэли «Браги» с Россией. 22.08.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
Форвард «Олимпиакоса» Лазар Ранджелович: Надеюсь, мы также выиграем в России Максим Калиниченко: Не могу представить, чтобы Черчесов извинился ЦСКА продал Кырнаца в «СКА-Хабаровск»
Евгений Ловчев: На наших глазах родился новый «Спартак» Обозреватель «Советского спорта» наслаждается эмоциями от победы «Спартака» над ЦСКА, хвалит Жиго и Шюррле, поздравляет Семина с 600-м матчем в РПЛ и отказывается судить Семака. 20.08.2019 16:00 Футбол Зибрак Артем
Знарок vs Никитин. Будет ли реванш? В четверг стартует Кубок мэра Сегодня на арене «Мегаспорт», что на Ходынском поле, стартует один из последних предсезонных турниров – Кубок мэра. 22.08.2019 11:00 Хоккей Домрачев Владислав
Сезон откроет Валиева - новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Гончаренко отлично подготовился к «Спартаку», но ЦСКА слишком быстро устал Разбор московского дерби. 20.08.2019 20:00 Футбол Зибрак Артем
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Владелец «Лейрии» Александр Толстиков: Кононову нужно уделить внимание Орте Российский владелец португальского клуба «Лейрия» рассказал о ближайшем сопернике «Спартака». 22.08.2019 14:00 Футбол Августин Александр
Новости
15:23 Футбол Форвард «Олимпиакоса» Лазар Ранджелович: Надеюсь, мы также выиграем в России
15:16 Футбол Максим Калиниченко: Не могу представить, чтобы Черчесов извинился
15:06 Футбол ЦСКА продал Кырнаца в «СКА-Хабаровск»
15:06 Футбол Александр Трошечкин: Божович проводит тренировки «на расслабоне»
14:59 Паралимпиада Владимир Лукин: Если МПК доволен нашей работой, значит, мы все делаем эффективно
14:56 Хоккей Александр Георгиев: У Лундквиста научился усердно работать
14:53 Футбол Максим Калиниченко: Прямо сейчас могу себе позволить купить Сутормина
14:46 Футбол Дзюба прошел тоннель в честь дня рождения в хоккейном шлеме (видео)
14:44 Футбол Черчесов не будет объявлять расширенный состав сборной
14:34 Футбол Максим Калиниченко: Без Шюррле «Спартак» был бы совсем другой командой
14:30 Паралимпиада Владимир Лукин: За применение допинга нужно жестко наказывать
14:29 Футбол Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш: Мы еще никуда не вышли
14:19 Футбол Максим Калиниченко: По качеству футбола дерби «Спартака» и ЦСКА уступало матчу «Динамо» – «Локо»
14:13 Футбол Игроки «Спартака» встретились с Зе Луишем (фото)
14:02 Футбол Навас попросил «Реал» о трансфере
13:50 Футбол Сергей Семак: Футбол – это эмоции, ошибки, проступки, в том числе с моей стороны
13:42 Хоккей «Динамо» объявило о подписании Яшкина
13:30 Футбол Станислав Черчесов: Охватили большой круг кандидатов в сборную, чтобы заранее сделать визы
13:22 Футбол Юнес Намли: «Краснодар» мог сыграть с «Олимпиакосом» лучше и показать больше
13:09 Футбол Сергей Семак: «Уфа» хорошо играет дома
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика