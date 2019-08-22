Владимир Лукин: Если МПК доволен нашей работой, значит, мы все делаем эффективно Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин прокомментировал заявление президента Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонса о том, что сборная России выступит на Паралимпиаде-2020 без ограничений.

«Если МПК доволен нашей работой, значит, всё делаем эффективно. Потому что раньше нас только критиковали, а теперь хвалят. Конечно, мы продолжаем упорно работать над решением многочисленных вопросов, связанных с участием нашей сборной в Паралимпиаде в Токио, при этом не забывая и о команде, которая поедет в 2022 году в Пекин», — заявил Лукин RT.

Паралимпийские игры — 2020 пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.