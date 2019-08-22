Владимир Лукин: За применение допинга нужно жестко наказывать

«Теоретически я допускаю, что такое возможно. Допинг — недуг, который искоренить крайне сложно. Не исключено, что некоторые спортсмены, тренеры или врачи ещё попадут под искушение нарушить правила. Однако к этому необходимо отнестись профессионально и жёстко наказывать тех, кто презирает наши труды. Но это повлияет прежде всего на судьбу самих нарушителей, а не на наше участие в международных соревнованиях», — сказал Лукин в интервью RT.
Также президент ПКР добавил, что раньше Россию обвиняли в существовании государственной программы по применению допинга, однако со временем этот вопрос отпал.
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