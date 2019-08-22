ПКР: До старта Игр-2020, каждый российский спортсмен пройдет допинг-контроль 2-3 раза Первый вице-президент ПКР Павел Рожков заявил, что каждый спортсмен сборной России до Паралимпийских игр в Токио должен как минимум два-три раза пройти допинг-контроль.

Загрузка...

- До старта Паралимпийских игр, за шесть месяцев до начала, как минимум два-три раза российские спортсмены должны пройти допинг-контроль, который проводится по линиям РУСАДА, WADA и IPC, - цитирует Рожкова «РИА Новости».

Ранее президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.