Россия заняла третье место в медальном зачете по параплаванию У российских спортсменов 18 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая медали.

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Сборная России по параплаванию заняла третье место в медальном зачете по итогам чемпионата мира, который завершился в Лондоне.

В заключительный день турнира Россия завоевала шесть медалей: два золота (Валерия Шабалина и Андрей Калина), три серебра (Дарья Пикалова, Сергей Сухарев и Денис Тарасова) и одну бронзу (Роман Жданов).

Всего у российской команды 44 медали: 18 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая. Лидером медального зачета стали итальянцы (20 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых), второе место осталось за сборной Великобритании (19, 14, 14).

Чемпионат мира по параплаванию проходил в Лондоне с 9 по 15 сентября.