Капитан российской детской следж-хоккейной команды Red Rocket умер в 13 лет О причине смерти не сообщают.

Сайт детской следж-хоккейной лиги сообщил печальную новость. В 13 лет ушел из жизни капитан команды Red Rocket Рафаэль Зиновьев.

«Рафаэль вместе с папой Дмитрием стояли у истоков создания и Детской следж-хоккейной лиги, и команды в Санкт-Петербурге – без их активного участия невозможно было представить себе ни одно из наших мероприятий. Рафаэль как никто другой умел жить и радоваться, несмотря ни на что. Это большая потеря для всей нашей следж-хоккейной семьи. Соболезнуем родным и близким», – сказано в сообщении лиги.

Причина смерти Зиновьева не указана. Мальчику 19 апреля исполнилось 13 лет.