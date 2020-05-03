Стали известны причины смерти 13-летнего следж-хоккеиста У подростка были проблемы с сердцем.

Президент Детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева раскрыла причину смерти 13-летнего капитана команды из Санкт-Петербурга Red Rocket Рафаэля Зиновьева.

«Он два дня в коме был, умер из-за проблем с сердцем, – рассказала Барадачева в интервью «РИА Новости». – Сердце подключили к аппарату, но в сознание он так и не пришел».

Мальчику 19 апреля исполнилось 13 лет.