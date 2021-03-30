Лукин покинул пост президента Паралимпийского комитета РФ

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, а также вице-президенты ПКР Олег Смолин, Борис Иванюженков и Рима Баталова сложили полномочия в организации. Решение связано с санкциями WADA.

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ПКР, также сложили свои полномочия председатели региональных отделений организаций – начальник управления физкультуры и спорта Брянской области Сергей Трусов и депутат Госдумы Елена Бондаренко.

Напомним, что согласно решению CAS, высокопоставленные госслужащие России до 16 декабря 2022 года не имеют права входить в руководство национальных и международных спортивных организаций.

Лукин возглавлял Паралимпийский комитет России с 1997 года.