МПК согласовал флаг и гимн российской команды на Паралимпийских Играх в Токио и Пекине

Международный олимпийский комитет согласовал название, эмблему, флаг и гимн российской команды на Паралимпийских Играх в Токио и Пекине.

«В МПК отметили, что не имеют возражений по использованию названия, эмблемы, флага и гимна российской команды, предоставленных на согласование », - приводит ТАСС слова временно исполняющего обязанности президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

Также по информации источника в случае победы в честь российских паралимпийцев будет звучать музыка Чайковского.

Напомним, что из-за санкций WADA и по решению CAS российские спортсмены на ближайших двух Паралимпиадах будут выступать под нейтральным флагом без какой-либо государственной символики, но в то же время форма паралимпийцев может быть окрашена в цвета российского флага.