Все заявленные ПКР российские спортсмены получили разрешение на участие в Паралимпиаде в Токио

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что все заявленные организацией спортсмены получили разрешение на участие в Паралимпиаде в Токио.

«Из МПК получено подтверждение, что все спортсмены, заявленные ПКР, имеют право участвовать в Паралимпийских играх в Токио. Все спортсмены, представленные ПКР на Паралимпийские игры, удовлетворяют минимальным требованиям по тестированию, изложенным в пересмотренных поствосстановительных критериях МПК для Паралимпийского комитета России», - приводит слова Рожкова ТАСС.

Напомним, что Паралимпиада должна была пройти в прошлом году, но был перенесена из-за пандемии коронавируса и теперь пройдет с 24 августа по 5 сентября 2021 г.