В Токио прилетела первая часть делегации Паралимпийского комитета России

Первая группа делегации Паралимпийского комитета России прибыла на Паралимпийские игры-2020 в Токио.

«В Токио прибыла первая группа административного персонала команды ПКР. До прилета основной части делегации они проверят и подготовят места размещения команды, получат автомобили и оборудование от оргкомитета Игр, подготовят медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России и штаб команды к работе в Паралимпийской деревне и отелях, в которых разместятся команды по велоспорту. 17 августа состоится открытие Паралимпийской деревни. Прибытие наших спортсменов в Токио начнется с 19 августа», — цитирует ТАСС и.о. главы ПКР Павла Рожкова.

Напомним, что на соревнованиях выступят 242 российских спортсмена. Они будут выступать под флагом Паралимпийского комитета.

Добавим, что российская команда пропускала Игры-2016 в Рио-де-Жанейро из-за санкций WADA.