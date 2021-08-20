Грузинского паралимпийца, избившего охранника, лишили аккредитации

Грузинского дзюдоиста-паралимпийца Звиада Гогочури лишили аккредитации на Игры-2020 после того, как он нанес тяжелые телесные повреждения охраннику гостиницы, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Kyodo News.

Происшествие произошло 12 августа. Перед случившемся охранник просил перестать шуметь команду грузинских паралимпийцев, распивавших спиртные напитки.

Гогочури признал вину в нарушении правопорядка и покинет Японию, остальным грузинским спортсменам было вынесено предупреждение.

Напомним, что летние Паралимпийские игры-2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября без зрителей на трибунах стадионов.