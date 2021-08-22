В паралимпийской сборной России выявили два случая заражения коронавирусом перед Играми в Токио

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков сообщил, что в команды зафиксированы два случая заражения коронавирусом.

«При ежедневном скрининговом тестировании в Паралимпийской деревне у двух сотрудников нашей делегации - тренера и врача команды - на второй день были выявлены положительные тесты. В настоящий момент оба помещены в карантин в специальный обсерватор», - приводит слова Рожкова ТАСС.

На Паралимпиаде было обнаружено более 100 заражений коронавирусом.

Ранее был побит рекорд по числу выявленных новых случаев COVID-19 в Японии. Коронавирус был обнаружен у 5773 жителей страны. Этот показатель выше, чем уровень заболеваемости до Олимпиады.

Напомним, что Паралимпиада в Токио состоится с 24 августа по 5 сентября. На Играх будет разыграно 540 комплектов медалей в 22 видах спорта. Соревнования пройдут без присутствия зрителей.