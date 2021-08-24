Новая Зеландия не примет участия в церемонии открытия Паралимпиады из-за коронавируса

Сборная Новой Зеландии приняла решение не учасвовать в церемонии открытия Паралимпады в Токио. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

«Мы не будем присутствовать на церемонии открытия Паралимпиады, поскольку намерены следовать мерам против коронавируса, чтобы наша команда была в безопасности, насколько это возможно», - говорится в заявлении.

Напомним, что Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года (изначально планировались в 2020-м, но пандемия COVID-19 вынудила МОК перенести Игры на следующий год) в столице Японии Токио. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр-2020.