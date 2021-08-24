У российской паралимпийской сборной не было выявлено случаев заражения коронавирусом

На данный момент случаев заражения коронавирусом среди российских паралимпийцев не зарегистрировано, сообщил Павел Рожков, глава делегации команды Паралимпийского комитета России (ПКР) и и.о. президента организации.

Во вторник в Паралимпийской деревне зафиксирован первый случай заболевания спортсмена коронавирусом. Его имя не разглашается, он находится на карантине.

«В команде российских паралимпийцев на Играх в Токио 24 августа ни один тест на коронавирус не дал положительного результата», - сказал ТАСС Рожков.

Церемония открытия Паралимпийских игр в Токио состоится во вторник. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.