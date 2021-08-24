20 сборных не примут участие в церемонии открытия Паралимпиады-2020

20 сборных решили не принимать участие в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио, сообщает «МК-Спорт».

Одними из первых об этом заявили представители Новой Зеландии, обосновав решение сложной эпидемиологической обстановкой.

Таким образом, российские спортсмены теперь выйдут на церемонии под 28 номером, а не под 30-м, как должно было произойти изначально.

Напомним, что Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года (изначально планировались в 2020-м, но пандемия COVID-19 вынудила МОК перенести Игры на следующий год) в столице Японии Токио. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр-2020.

Церемония открытия начнется сегодня в 14:00 по московскому времени.