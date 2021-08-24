Свищев - о требовании президента ПКУ: Курицу закупать им не противно, а стоять рядом им неприятно

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев высказался о требовании руководителя Паралимпийского комитета Украины.

«К сожалению, это либо глупость конкретного чиновника, либо его страх за своё будущее. Повторюсь, все же видели травлю. Также повторюсь, что наши паралимпийцы не имеют никакого отношения ко всему происходящему. Курицу или пельмени закупать им не противно, а стоять рядом им неприятно. Происходят вот такие глупые, непоследовательные вещи, за которые им впоследствии будет стыдно», - приводит слова Свищева «Чемпионат».

Отметим, что многие украинские паралимпийцы проигнорировали своего руководителя и остались на церемонии открытия Паралимпиады-2020.

Напомним, что Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года (изначально планировались в 2020-м, но пандемия COVID-19 вынудила МОК перенести Игры на следующий год) в столице Японии Токио. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр-2020.