В ПКР опровергли сообщения о том, что украинским спортсменам запретили находиться рядом с россиянами

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков опроверг информацию о том, что украинской делегации запретили находиться рядом с россиянами.

«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с главой ПКУ Сушкевичем по-доброму поздоровались. И на параде открытия шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сидит с нами. Сказочники кто-то, на ровном месте придумывают», - цитирует Рожкова «РИА Новости».

Напомним, что Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года (изначально планировались в 2020-м, но пандемия COVID-19 вынудила МОК перенести Игры на следующий год) в столице Японии Токио. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр-2020.