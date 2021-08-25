Сборная России победила Канаду в голболе на Паралимпиаде в Токио

Женская сборная по голболу уверенно обыграла национальную команду Канады (5:1) в стартовом матче на Паралимпиаде в Токио.

В составе россиянок хет-трик оформила Ирина Арестова. Помимо этого по одному голу отправили в ворота Арина Герасимова и Анастасия Чудина. У канадок забитым мячом отличилась Эмма Рейнке.

В следующем туре россиянки встретятся со сборной Китая. Матч состоится завтра, 26 августа.

Отметим, что в группе С вместе с Россией выступают сборные команды Израиля, Китая, Австралии и Канады.

Напомним, Палалимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября.