Журова - об уходе украинцев с церемонии открытия Паралимпиады-2020: Становится неприятно от такого

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на информации о том, что руководители сборной Украины приказали свои спортсменам покинуть церемонию открытия Паралимпиады в Токио из-за присутствия на ней россиян.

«Думаю, руководители Паралимпийского комитета Украины просто побоялись повторения ситуации с Ярославой Магучих и Марией Ласицкене, поэтому сказали своим спортсменам уйти. Насколько я понимаю, спортсмены не все ушли, молодцы. Но когда происходят такие случаи на соревнованиях, которые признаны наоборот объединять и мирить страны, становится неприятно», - приводит слова Журовой Sport24.

Напомним, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио, а Ярослава Магучих заняла третье место на соревнованиях. Перед награждением девушки сделали несколько совместных фото, и затем в адрес украинки последовали оскорбления и осуждения со стороны соотечественников.

Палалимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября.