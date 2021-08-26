Российский велогонщик Асташов стал мировым рекордсменом на Паралимпиаде в Токио

Российский велогонщик Михаил Асташов стал мировым рекордсменом в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио.

В квалификационном заезде спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 35,954 секунды. Россиянин вышел в финал и гарантировал себе как минимум серебряную медаль Паралимпийских игр. В финале он будет бороться за золотую медаль с Тристеном Чернове из Канады.

После первого дня соревнований у сборной России в медальном зачете три золотых, две серебряных и одна бронзовая награда.

Напомним, Паралимпиада в Токио началась 24 августа и продлится до 5 сентября.