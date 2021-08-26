Российские голболистки обыграли Китай и досрочно вышли в плей-офф Паралимпиады в Токио

Женская сборная России по голболу обыграла национальную команду Китая (4:3) на групповой стадии паралимпийского турнира в Токио.

Таким образом, россиянки набрали шесть очков в двух матчах и вышли на первое место в турнирной таблице группы С, обеспечив себе выход в четвертьфинал. На предварительной стадии сборной России еще предстоит провести игры с командами Израиля и Австралии.

Напомним, что голбол - игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника.

Этот вид спорта придумали 1946 в году для реабилитации ветеранов Второй мировой войны. В 1976 году в Торонто состоялся паралимпийский дебют (в официальной программе голбол появился в 1980 году), а в 1978 в Австрии был проведен первый чемпионат мира. Первыми участниками Паралимпиады от России стали голболисты в 1992 году.

После первого дня соревнований у сборной России в медальном зачете три золотых, две серебряных и одна бронзовая награда.