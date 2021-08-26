Российский велогонщик Асташов завоевал золото на Паралимпиаде в Токио

Российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на дистанции 3 тысячи метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио.

Серебро досталось спортсмену из Канады Тристену Шернове, а тройку призеров замкнул китаец Ли Чжанъюй.

Напомним, что в квалификации россиянин установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды.

Таким образом у сборной России в медальном зачете стало четыре золотых, две серебряных и одна бронзовая награда. Наша команда занимает третью строчку.

Напомним, Паралимпиада в Токио началась 24 августа и продлится до 5 сентября.