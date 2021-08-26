Паралимпийский чемпион Асташов: Планирую завоевать еще несколько золотых медалей

Паралимпийский чемпион Михаил Асташов поделился эмоциями после победы на Играх в Токио.

«Настроение отличное, план-минимум я выполнил. Теперь надо работать дальше, чтобы выполнить план-максимум. Какой он? Загадывать не будем, но впереди еще будут гонки. План-максимум - это несколько золотых медалей», - приводит слова Асташова РИА Новости.

Отметим, что серебро досталось спортсмену из Канады Тристену Шернове, а тройку призеров замкнул китаец Ли Чжанъюй.

Напомним, в квалификации россиянин установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды.

Таким образом у сборной России в медальном зачете стало четыре золотых, две серебряных и одна бронзовая награда. Наша команда занимает третью строчку.