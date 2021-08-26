Матыцин - о золоте Асташова на Паралимпиаде в Токио: Михаил мастерски одержал победу

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на победу российского велогонщика в индивидуальной гонке преследования на дистанции 3 тысячи метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио.

«В финале Михаил, двукратный призер чемпионата мира и победитель Кубка мира, мастерски обошел на круг опытного и сильного соперника из Канады и завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России!», - приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Отметим, что серебро досталось спортсмену из Канады Тристену Шернове, а тройку призеров замкнул китаец Ли Чжанъюй.

Напомним, что в квалификации россиянин установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды.

Таким образом у сборной России в медальном зачете стало четыре золотых, две серебряных и одна бронзовая награда. Наша команда занимает третью строчку.