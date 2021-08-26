На церемонии награждения паралимпийского чемпиона Асташова ошиблись с музыкой

На церемонии награждения паралимпийского чемпиона Михаила Асташова организаторы Игр ошиблись с музыкой.

Таким образом, вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского организаторы поставили гимн Международного паралимпийского комитета.

Напомним, что российский велогонщик Асташов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на дистанции 3 тысячи метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио. Серебро досталось спортсмену из Канады Тристену Шернове, а тройку призеров замкнул китаец Ли Чжанъюй.

В квалификации россиянин установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды.

Сборная России в медальном зачете занимает третье место, имея в своем активе четыре золотых, две серебряных и одну бронзовую награды.