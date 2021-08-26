Российский пловец Граничка завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Андрей Граничка завоевал серебряную медаль в заплыве на 200 метров на Паралимпиаде в Токио.

Граничка преодолел дистанцию за 2.40,92 минуты. Первое место занял Нельсон Криспин Корсо из Колумбии, а тройку призеров замкнул китаец Цзя Гонгван.

Еще один российский пловец Роман Жданов стал бронзовым медалистом в плавании вольным стилем на 100 метров.

Сборная России в медальном зачете опустилась на четвертое место, имея в своем активе четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды. Нашу команду опередила Великобритания.

Напомним, Паралимпиада в Токио началась 24 августа и продлится до 5 сентября.