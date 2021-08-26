Журова заявила, что работа курьером паралимпийцем Асташовым была рекламной акцией

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила, что работа курьером паралимпийцем Михаилом Асташовым была рекламной акцией.

«Я так поняла, что это была рекламная акция. Он не работал курьером, чтобы заработать себе на поездку на Паралимпиаду. Михаил просто не думал, что будет такой резонанс. У него были свои цели: а возьмут ли человека с протезом на работу? Сможет ли человек работать с протезом? Он большой молодец, одним роликом привлек внимание многих к проблеме», - приводит слова Журовой «СЭ».

Напомним, что российский велогонщик Асташов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на дистанции 3 тысячи метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио. Серебро досталось спортсмену из Канады Тристену Шернове, а тройку призеров замкнул китаец Ли Чжанъюй.

В квалификации россиянин установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды.

Сборная России в медальном зачете опустилась на четвертое место, имея в своем активе четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды. Нашу команду опередила Великобритания.