Оргкомитет Паралимпиады извинился за ошибку с музыкой на награждении Асташова и повторил церемонию

Оргкомитет Паралимпиады в Токио извинился за ошибку с музыкой на награждении российского велогонщика Михаила Асташова.
«Нам принесли извинения», - приводит слова исполняющего обязанности президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова РИА Новости.
Как сообщает ТАСС, затем организаторы провели повторное награждение россиянина Асташова.
Напомним, что вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского организаторы поставили гимн Международного паралимпийского комитета.
Российский велогонщик Асташов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио. Серебро досталось спортсмену из Канады Тристену Шернове, а тройку призеров замкнул китаец Ли Чжанъюй.