Оргкомитет Паралимпиады извинился за ошибку с музыкой на награждении Асташова и повторил церемонию

Российский велогонщик Асташов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпиаде в Токио. Серебро досталось спортсмену из Канады Тристену Шернове, а тройку призеров замкнул китаец Ли Чжанъюй.

Напомним, что вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского организаторы поставили гимн Международного паралимпийского комитета.

Как сообщает ТАСС, затем организаторы провели повторное награждение россиянина Асташова.

Оргкомитет Паралимпиады в Токио извинился за ошибку с музыкой на награждении российского велогонщика Михаила Асташова.

В квалификации россиянин установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды.

Сборная России в медальном зачете опустилась на четвертое место, имея в своем активе четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды. Нашу команду опередила Великобритания.

Паралимпиада в Токио началась 24 августа и продлится до 5 сентября.