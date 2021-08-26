Пловец Калина и шпажист Кузюков принесли России две золотых медали на Паралимпиаде в Токио

Сегодня, 26 августа, российские спортсмены завоевали две золотых медали на Паралимпийских играх в Токио.

Отметим, что победу в фехтовании на колясках в соревнованиях на шпаге в категории А одержал россиянин Александр Кузюков, обыгравший в финале представителя Бразилии Жоване Гиссоне (15:8).

Также «золото» взял российский пловец Андрей Калина, победив на дистанции 100 м брассом в категории SB8. На финише он показал результат 1 минута 7,24 секунды. Серебряную медаль завоевал испанец Оскар Сальгеро Галистео, отставший от россиянина на 2,67 секунды. Тройку лучших замкнул представитель Китая Ян Гуанлун (+3,24).

На данный момент российская команда занимает третье место в общем зачете. На счету спортсменов шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

Напомним, Паралимпиада в Токио началась 24 августа и продлится до 5 сентября.