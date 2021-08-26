Асташов получит квартиру за победу на Паралимпиаде в Токио

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, какие награды предоставит регион чемпиону Паралимпийских игр в Токио Михаилу Асташову.

«В республиканском законе чемпионам Паралимпийских и Олимпийских игр предусмотрено выделение из республиканского бюджета сертификата на покупку квартиры от 70-80 кв метров, единовременной денежной премии в размере 1,5 миллионов рублей, а также пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей в месяц», - приводит слова Цыденова «МК-Спорт».

Добавим, что велогонщик Асташов победил в индивидуальной гонке преследования на дистанции три тысячи метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

При этом в квалификации будущий чемпион установил новый мировой рекорд в данной дисциплине - 3 минуты 35,954 секунды.