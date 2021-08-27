Шабалина стала двукратной чемпионкой Паралимпиады-2020

Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла Паралимпийские игры в Токио на дистанции 200 м вольным стилем в категории S14, где представлены спортсмены с интеллектуальными нарушениями.

Россиянка проплыла данную дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.

Раннее, 25 августа, она стала первой на дистанции 100 м баттерфляем.

«Серебро» и «бронза» достались представительницам Великобритании Бетани Фирт (2.03,99) и Джессики-Джейе Эплгейт (2.09,53) соответственно.

Помимо Шабалиной медальную копилку ПКР пополнили пловец Вячеслав Емельцев, который на аналогичной дистанции был третьим, и дзюдоистки Алеся Степанюк и Викторя Потапова, ставшие бронзовыми призерами.