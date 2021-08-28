Российский легкоатлет Яремчук завоевал золото на Паралимпиаде в Токио

Российский легкоатлет Александр Яремчук стал золотым медалистом Паралимпиады в Токио в беге на 1500 метров в классе T46.
Спортсмен пробежал дистанцию за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место досталось Християну Стоянову (3:52,63) из Болгарии, а тройку призеров замкнул представитель Уганды Дэвид Эмонг (3:53,51).
Таким образом, сборная России в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио занимает третье место, имея в своем активе десять золотых, семь серебряных и 14 бронзовых наград. Возглавляет таблицу Китай (21-19-13).
источник: «Советский спорт»