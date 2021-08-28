Самая возрастная представительница России на Паралимпиаде завоевала бронзу в настольном теннисе

Россиянка Надежда Пушпашева завоевала бронзовую медаль по настольному теннису на Паралимпиаде в Токио.

Надежда в полуфинале уступила Цзин Лю (8-11, 4-11, 11-8, 5-11) из Китая, таким образом, заняв третье место в соревнованиях.

Примечательно, что 61-летняя Пушпашева является самым возрастным представителем сборной России на Паралимпиаде.

Еще одна возрастная спортсменка из России 57-летняя Чебаника проиграла украинке Марине Литовченко в классе 6 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) и также завоевала бронзу.

Таким образом, сборная России в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио занимает третье место, имея в своем активе десять золотых, семь серебряных и 14 бронзовых наград. Возглавляет таблицу Китай (21-19-13).